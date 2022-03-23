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Beşiktaş'ta hazırlıklar başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından bu akşam yaptığı çalışmayla başladı.

DHA23 Mart 2022 Çarşamba 23:23 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 23:23
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda üç takım halinde oynanan çift kale maçla tamamlandı. Milli takımlarda olan oyuncuların yer almadığı idmanda, Miralem Pjanic ile Welinton takımdan ayrı çalıştı.

Öte yandan Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da idmanı takip etti.

Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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