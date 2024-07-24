Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı

Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe Caddesi'nde seyir halinde olan 34 HO 2711 plakalı İETT otobüsü, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak cadde kenarında bulunan ferforje korkuluklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle korkulukların bir kısmı devrildi.

Kaza nedeniyle hasar oluşan otobüs, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde virajı alamayan otobüsün yol kenarındaki ferforje korkuluklara çarpması yer alıyor.