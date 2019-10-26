18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Beşiktaş'ta kapkaççılara suçüstü

BEŞİKTAŞ'ta turist kadının çantasını kapkaç yapan ikisi kadın 3 kişi olay sonrası kaçarken yakalandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay saat 14.00 sıralarında Ortaköy Muallimnaci Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinden çıkan turist kadını takip eden ikisi kadın 3 kişi, turistin çantasını kapkaç yaparak otomobille olay yerinden kaçtı. Kapkaç ihbarını alan Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği ekipleri anında harekete geçerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın hemen ardından şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili tespit eden polis ekipleri ikisi kadın 3 kapkaççıyı yakaladı. Kelepçe takılarak gözaltına alınan zanlılar polis merkezine götürüldü. 
 
Şüphelilerin kaçtıkları otomobilin 34 GIP 38 olan plakasını boyayıp 34 GIP 88 yaptıkları da anlaşıldı. Otomobil  incelenmek üzere polis merkezine getirildi. 

Rusya duyurdu! İlk defa yapılacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan 'EYT' sorusuna yanıt

Başkan Erdoğan'dan 'EYT' sorusuna yanıt

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

Susamın müthiş yolculuğu: Tahin

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

'Nerede, ne büyüklükte deprem olacağını biliyoruz'

3.5 metre derinlikte keşfedildi! Bizans'tan kalma...

3.5 metre derinlikte keşfedildi! Bizans'tan kalma...

Bu işi yaparak ayda 6 bin TL kazanıyorlar

Bu işi yaparak ayda 6 bin TL kazanıyorlar

'Motosikletten düştü' denilmişti, kan donduran gerçek ortaya çıktı

'Motosikletten düştü' denilmişti, kan donduran gerçek ortaya çıktı

Patronunuza sakın bunu söylemeyin! Tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz

Patronunuza sakın bunu söylemeyin! Tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz
 

POPÜLER HABERLER

Fenerbahçe´den Başkan Erdoğan´a özel klip

Fenerbahçe´den Başkan Erdoğan´a özel klip

60 metre yükseklikte! Türkiye'de ve dünyada bir ilk

60 metre yükseklikte! Türkiye'de ve dünyada bir ilk

Osmanlı'nın Avrupa'da hüküm sürdüğü yerler

Osmanlı'nın Avrupa'da hüküm sürdüğü yerler

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA