Beşiktaş'ta kayan araç ortalığı birbirine kattı

Kaza saat 11:30 sıralarında meydana geldi. Gayrettepe Mahallesi Hoşsohbet Sokak'ta çalışanın kargo teslim etmek için park ettiği araç, hareket ederek park halindeki otomobile hızla çarptı.

Kargo aracı daha sonra 70 yaşlarındaki kadını ezdi. Kargo aracı daha sonra iki otomobile vurarak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar yaralı kadının yardımına koşarken polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı kadını olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kazadan saniyelerle kurtulan bir kişi, "Buradaydım kadın da yanımdaydı. Arkadan gelen kargo aracı otomobile vurdu. Otomobil de kadına vurdu, kadın direkt kargo aracının altında kaldı. Kargo aracı kadının üstünden geçti. Muhtemelen kargo aracının el freni çekilmedi, çok hızlı geldi. Çok süratli bir şekilde gelen kargo aracı çarptığı otomobili yerinden oynattı. Kadın 70 yaşlarındaydı hem araç üstünden geçti hem de başını yere vurdu. Kadının durumu kötüydü" diye konuştu.

Kaza sonrası gelen kargo aracının sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Aracın kayma nedeni ise araştırılıyor.