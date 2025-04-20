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Beşiktaş'ta korkunç anlar! Eşinin gözü önünde vuruldu

Beşiktaş'ta, eşiyle kafede oturan bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AA20 Nisan 2025 Pazar 13:53 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta korkunç anlar! Eşinin gözü önünde vuruldu
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Cihannüma Mahallesi'ndeki bir kafede 15 Nisan'da, eşiyle oturan Cengiz Ş'ye arkadan yaklaşarak, silahla vurup öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli K.N'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Olay sonrası kaçtığı Edirne'de polis ekiplerince yakalanan şüpheli, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Saldırganın belinden çıkardığı tabancayla Cengiz Ş'ye ateş edip kaçmasının ardından yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarınca da kaydedilen yeni görüntülerde kafasında kapüşon bulunan zanlının cinayetten önce yolda yürürken sürekli elindeki cep telefonuna bakması görüldü.

OLAY

15 Nisan akşamı, Cihannüma Mahallesi Akmaz Çeşme Sokak'taki kafede, eşiyle oturan Cengiz Ş, arkasından yaklaşan kapüşonlu şüphelinin belinden çıkardığı tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.

Hastanede hayatını kaybeden kişiyi tabancayla vurduğu tespit edilen K.N. Edirne üzerinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalanmıştı.

Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilmişti.

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