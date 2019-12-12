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Beşiktaş’ta motosiklet polis aracına çarptı: 2 yaralı

Beşiktaş'ta yasak olan noktadan dönüş yapan polis aracına motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana kazada 2 kişi yaralandı.

  • İHA
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Kaza, saat 02.00 sularında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi Kabataş yönüne giden polis aracı Resim Müzesi önünde, yasak olduğu halde dönüş yapmak istedi. Bu sırada sürücü kimliği henüz öğrenilemeyen 41 AAK 848 plakalı motosiklet, polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı yola savrularak yaralandı. Araçta bulunan polisler ise kazayı yara almadan atlattı.
 
Polis aracı ise karşı şeride geçip park ettikten sonra yaralılara müdahale etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
 
Olay yerine gelen diğer polis ekipleri ise, herhangi başka bir olumsuzluğun olmaması için yolda güvenlik önlemi alırken, kısa süreliğine trafikte aksama meydana geldi.
 
Kazada hasar gören motosiklet, çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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