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Beşiktaş'ta otomobilin çarptığı kadın öldü

Beşiktaş'ta kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen sürücünün yönetimindeki otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.

AA02.01.2020  08:05 - Güncelleme: 02.01.2020  08:09

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş Caddesi'nde kırmızı ışıktan geçerek trafik kuralı ihlali yaptığı ileri sürülen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BLV 129 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye Rabia Coşkun (57) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadını, daha sonra arkadan gelen okul servis altına alarak sürükledi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Rabi Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cesedini, sıkıştığı aracın altından çıkarılarak morga kaldırıldı.

Polis otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, servis aracının sürücüsünü de ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Rabia Coşkun'un, kazanın meydana geldiği noktadan yaklaşık 100 metre ilerisindeki Milli Saraylar'da temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

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