  • Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısında yeni gelişme
Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısında yeni gelişme

Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

AA13 Nisan 2026 Pazartesi 15:48
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltındaki 6 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 3 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Böylece soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklanmış oldu.

Teröristler Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın tedavileri sürerken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

