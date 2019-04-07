Beşiktaş'ta sakatlık şoku!
Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma'nın sol ayak bileğinde kısmi yırtık meydana geldiği bildirildi.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, sol ayak bileğinde kısmi yırtık meydana gelen Quaresma'nın, tedavisi için ülkesine gittiği kaydedildi.
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