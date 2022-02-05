Beşiktaş'ta silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA 5 Şubat 2022 Cumartesi 07:20 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 07:21

Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde restorana alınmayan kişi ya da kişiler mekana ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Silahlı saldırıda bulunan kişi ya da kişiler kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralıların ilk tedavisi de olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlilerince yapıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan olduğu tespit edildi.

Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

ÜNLÜ SANATÇI TEOMAN DA BEBEK'TE SİLAHLI SALDIRININ HEDEFİNDE OLAN KAFEDEYDİ

Silahlı saldırının hedefi olan kafede, olay sırasında ünlü sanatçı Teoman'ın da bulunduğu ortaya çıktı. Teoman, saldırının ardından aracına binerek olay yerinden ayrıldı.