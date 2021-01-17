İSTANBUL 2°C / -3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2021 Pazar / 3 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4627
  • EURO
    9,024
  • ALTIN
    437.81
  • BIST100
    1524.49
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beşiktaş'ta sivil polis aracı, trafik polisi aracına arkadan çarptı: 3 polis yaralandı
Güncel

Beşiktaş'ta sivil polis aracı, trafik polisi aracına arkadan çarptı: 3 polis yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta sivil polis aracı yol ayrımında sabit bekleyen trafik polisi aracına arkadan çarptı. 3 yaralı polisi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı.

DHA17 Ocak 2021 Pazar 16:37 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 16:38
ABONE OL

Beşiktaş TEM Otoyolu FSM Köprüsü istikametinde sivil polis aracı yol ayrımında sabit bekleyen trafik polisi aracına arkadan çarptı.

Kazada 3 polis yaralanırken, trafik polisi aracı bariyerlerin altına girdi. Kaza TEM Otoyolu FSM Köprüsü istikameti Etiler yol ayrımından saat 12.30 sıralarından meydana geldi.

Sivil trafik polis aracını kullanan polis, Etiler yol ayrımına geldiğinden o sırada ayrımda sabit bekleyen trafik polisi aracını fark etmedi.

Sivil polis aracı, trafik polisi otomobiline arkadan çarptı. Sivil polis aracı, trafik polisi otomobilini bariyerlerin altına sürükledi, trafik polis aracı bariyerlerin altına girdi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 trafik polisi ve biri de sivil polis aracında bulunan toplam 3 yaralı polisi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralı polislerin hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken kaza yapan araçlar olay yerinde kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.