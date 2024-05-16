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  • Beşiktaş'taki gece kulübü faciası! Valilik 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi
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Beşiktaş'taki gece kulübü faciası! Valilik 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi

Beşiktaş'tan 'Masquerade' adlı gece kulübünde 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Valiliğinden binaya ilişkin izin ve denetim belgesi veren 14 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni talep etti. Valilik aralarında o dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılarının da olduğu 13 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

DHA16 Mayıs 2024 Perşembe 15:04 - Güncelleme:
Beşiktaş'taki gece kulübü faciası! Valilik 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi
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Beşiktaş'ta 2 Nisan'da "Masquerade" adlı gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı denetim ve ruhsat belgesi veren, aralarında o dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılarının da bulunduğu 14 kamu görevlisi hakkında İstanbul Valiliğinden soruşturma izni talep etti.

VALİLİK 13 KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Valilik Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Ahmet Mithat Şermet, Yasemin Saral, Ali Rıza Yılmaz, İBB İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk, İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ, İBB İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, İBB İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz, Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Cemal Aksoy (2017 yılında vefat etmiş), Beşiktaş Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Uğur Türkyılmaz, Beşiktaş Belediyesi Ruhsat Şefi Nilüfer Oğuz, Beşiktaş Belediyesi Ruhsat Memuru Rahşan Tekin Ölmez, Beşiktaş Belediye Memurları Lalehan Taşdelen Başkaya, Feridun Tayfun Erelmas hakkında soruşturma izni verildi. O dönemin belediye Ruhsat ve Denetim Müdürü olan Cemal Aksoy 2017 yılında hayatını kaybettiği için valilik toplamda 13 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

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