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Beşiktaş'taki terör saldırısı şehitleri yad edildi

Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişi için Fatih Camisi'nde mevlit okutuldu.

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Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 46 kişi için Fatih Camisi'nde mevlit okutuldu.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ikindi namazının ardından okutulan mevlite, çevik kuvvet, trafik, özel harekat polisleri ile bazı şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.
 
Mevlitin ardından şehitler için dua edilen programdan sonra vatandaşlara lokum, yemek, lokma tatlısı ve gül suyu ikram edildi.
 
Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen terör saldırısında, 39'u emniyet mensubu 46 kişi şehit edilmiş, 243 kişi de yaralanmıştı.

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