Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşenler 8 yıl sonra aynı noktada anıldı

10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş-Bursaspor arasında oynanan futbol karşılaşmasının ardından Beşiktaş Stadyumu ve Maçka Parkı önünde gerçekleşen 2 ayrı bombalı terör saldırısında 40'ı polis 47 kişi şehit olmuştu. Terör saldırısının 8'inci yıldönümünde, şehitler için anma töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, şehit yakınları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli birimlerden polisler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Terör saldırısında şehit olanlar için dua edildi.

Daha sonra şehit yakınları, şehitler için inşa edilen anıta karanfil bıraktı. Bir şehit yakını 'Annen yanıyor. Çocuklarını bırakıp gittin. Kuzum benim' diye gözyaşı döktü.

Törenin ardından Dolmabahçe'deki Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde mevlit okundu.

'TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ LANETLİYORUZ'

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel "Hain saldırının, elim saldırının 8'inci yılındayız. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Her sene olduğu gibi bugün de anma töreninde bir araya geldik. Tekrardan terörün her türlüsünü lanetliyorum" dedi.