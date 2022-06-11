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Beşiktaş'taki trafik magandalığı cezasız kalmadı

Beşiktaş'ta caddeyi trafiğe kapatıp yüksek sesli müzik eşliğinde eğlenen sürücüleri polis ekipleri tespit etti. Sürücülere yüksek sesle müzik ve trafik akışını engellemekten ayrı ayrı toplamda 1699 TL para cezası uygulandı.

DHA11 Haziran 2022 Cumartesi 12:51 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ta otomobille yol kapatıp yüksek sesle müzik dinleyenler yakalandı.

Akaretler'de geçtiğimiz günlerde otomobil sürücüleri caddeyi trafiğe kapatıp yüksek sesli müzik eşliğinde eğlendi. Hem çevre sakinlerini rahatsız eden hem de trafiği engelleyen kişiler bu anları cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medyada yayınladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatarak cep telefonu görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden otomobillerin plakalarını tespit eden polis ekipleri tek tek bütün sürücülere ulaştı. Ekipler, Ahmet Kaan K., Onur Y. ve Recai E. adlı sürücülere yüksek sesle müzik, trafik akışını engellemekten ayrı ayrı toplamda 1699 TL para cezası uyguladı.

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