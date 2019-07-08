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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için açıklama

Beşiktaş, golcü futbolcu Burak Yılmaz’ın ameliyat edildiğini ve yıldız ismin ayağına vida yerleştirildiğini açıkladı.

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Beşiktaş’ın Burak Yılmaz ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

Futbolcumuz Burak Yılmaz, sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi.

Başarılı geçen operasyonda Burak Yılmaz’ın sağ ayak 5. tarak kemiğine (metatars) vida yerleştirildi.

Beşiktaş Ailesi olarak Burak Yılmaz’a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz.

 

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