DHA 11 Nisan 2020 Cumartesi 15:26 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 15:26

Beşiktaş İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, sosyal medyada katılığı bir canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda sürekli gündeme gelen Talisca haberlerine de açıklık getiren Urgancılar, “Talisca, Çin'deki maaşından yüzde 70-80 indirim yapsa bile önümüzdeki sezon bizim bütçemiz için uygun olamayabilir. Mevcut şartlarda transfer edilmesi çok zor diyerek bu transferin neredeyse imkansız olduğunu söyledi.

Mesut Urgancıların yaptığı açıklamalardan satırbaşları şu şekilde:

'FİFA VE UEFA'DAN GELECEK HABERLERİ BEKLİYORUZ'

"Dünyanın binbir hali var denirdi meğer bin ikinci hali de varmış. Özellikle modern çağda böylesi bir esaret, tüm dünya bireylerinin evde kalması bambaşka bir yaşam biçimi. Hayatın hiçbir alanında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. FIFA’da da UEFA’da da bitmek bilmeyen toplantılar var. Biz de bu toplantıları kaçırmadan takip ediyoruz. Onlardan gelecek olan yönlendirmeleri bekliyoruz. Avrupa’da pek çok kulüp var olan kadrolarında tasarruflar yapacaklarını açıkladı. Bunun dışında ekonomik gücü iyi takımlar, özellikle Bundesliga’da, diğer takımlara yardımcı olabileceklerini söylediler."

'TALİSCA MEVCUT ŞARTLARDA TRANSFER EDİLEMEZ'

"Talisca, Çin'deki maaşından yüzde 70-80 indirim yapsa bile önümüzdeki sezon bizim bütçemiz için uygun olamayabilir. Mevcut şartlarda transfer edilmesi çok zor."