Beştaş Kardeşler gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların bir evde gizlendiği ihbarı üzerine operasyon başlattı. 7 Ekim saat 05.30'da şüphelilerin saklandığı eve yapılan operasyonda Yılmaz Beştaş ile Günay Beştaş kardeşler yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 polis yeleği, 1 çelek yelek, 58 mermi, 2 sahte kimlik, 2 şarjör, 2 silah dipçiği, 1 komando bıçağı, 1 sustalı bıçak, 2 tabanca kutusu ile 4 askeri apolet bulundu.

Günay Beştaş'ın kasten öldürme Yılmaz Beştaş'ın ise 11 farklı suçtan aranma kaydı olduğu belirtildi. 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yılmaz Beştaş'ın 2005 yılında meydana gelen 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmadan yaralı kurtulduğu öğrenildi.