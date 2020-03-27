İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,461
  • EURO
    7,1095
  • ALTIN
    336.712
  • BIST100
    90164.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Beştepe Millet Camisi'nde bugün cuma namazı kılınacak
Güncel

Beştepe Millet Camisi'nde bugün cuma namazı kılınacak

Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılınacak.

27 Mart 2020 Cuma 12:55 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 12:55
ABONE OL

1300 yıllık mozaik tablo ele geçirildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...
Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

Çinli profesör: Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için...

Ölüm tehditleri alıyor
Ölüm tehditleri alıyor

Ölüm tehditleri alıyor

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler
Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler

Koronavirüsle mücadelede gündemi sarsan iddia: Tıbbi malzeme yüklü uçakları engellediler

ABD, devlet başkanının başına ödül koydu! Bölgede kriz çıkaracak hamle
ABD, devlet başkanının başına ödül koydu! Bölgede kriz çıkaracak hamle

ABD, devlet başkanının başına ödül koydu! Bölgede kriz çıkaracak hamle
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.