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Beton blok yüklü TIR'a çarptı: Hurda yığınına dönen araçtan sağ çıktı

ÇATALCA'da beton blok yüklü TIR'a arkadan çarpan kamyonet hurda yığınına dönerken sürücü itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışmasının ardından kurtarıldı.

  • DHA
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Kaza sabah saatlerinde TEM otoyolu Hezarfen Havaalanı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İsmail Işık kamyonetiyle seyir halindeyken önünde ilerleyen beton blok yüklü TIR'a çarptı. 
 
BETON BLOĞA OK GİBİ SAPLANDI
 
TIR şoförü gürültü duyunca lastiğinin patladığını sandı. TIR sürücüsü, arkasına saplanan kamyonetle birlikte emniyet şeridine geçti. TIR sürücüsü, aracının arkasındaki beton bloğa saplanan kamyoneti görünce şaşkınlık yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre içeriye giren beton blokla kapı arasında sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.  Şans eseri hafif şekilde yaralanan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi.  Yaralı İsmail Işık ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
 
Ekiplerin çalışmalarıyla beton bloka saplanan kamyonet de saplandığı beton bloktan çıkarıldı. Ağır hasar alan ve kullanılamaz hale gelen kamyonet olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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