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Beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da kontrolden çıkarak beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:28 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:28
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Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahalle Mezarlığı mevkisinde, Çetin İlhan idaresindeki 16 KPH 96 plakalı otomobil yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Kazada, sürücü Çetin İlhan araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kullanılmaz hale gelen araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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