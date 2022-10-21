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Beton mikseri şoförü, motosikletlileri meydan dayağına çekti

Beşiktaş'ta, beton mikseri şoförü ile motosikletteki iki kişi, yol verme nedeniyle kavga etti. Kavgada, beton mikseri şoförü motosikletteki iki kişiyi tekme tokat dövdü. O anlar kameraya yansıdı.

DHA21 Ekim 2022 Cuma 09:16 - Güncelleme:
Beton mikseri şoförü, motosikletlileri meydan dayağına çekti
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Barbaros Bulvarı'nda, dün gece saatlerinde yaşanan olayda, motosikletli iki kişi ile metro inşaatından çıkan beton mikseri şoförü, bilinmeyen nedenle trafikte kavga etmeye başladı. Motosikletteki kasklı kişiler, tartıştıkları şoföre saldırdıktan sonra motosiklete binerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada arkalarından koşan beton mikseri şoförü, motosikletlileri yakalayarak tekme tokat dövdü. Kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. O anlar, bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde ortasında motosikletteki iki kişi ile beton mikseri şoförüne saldırdıktan sonra kaçıyor. Arkalarından giden şoför, motosikletteki kasklı kişilere tekme tokat saldırıyor. Ardından Beton mikserinden aldığı bidon ile motosiklettekilerden birine vuruyor.

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