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Beton mikserinde sıkışan şoför hayatını kaybetti

Trabzon'un Arsin ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlanan beton mikserinde sıkışan şoför hayatını kaybetti.

AA18 Eylül 2021 Cumartesi 01:57 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 01:57
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Arsin ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde Halil Ahmet Kurt'un kullandığı 61 K 14475 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Beton mikserinin ikiye bölündüğü kazada, aracın çekici kısmında sıkışan sürücü Kurt, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Kurt'un cansız bedeni, ambulansla Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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