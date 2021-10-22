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Güncel

Beton saksıya patisi sıkışan köpeğin yardımına polis yetişti

Sivas'ta kaldırımın yanındaki beton saksıya ayağı sıkışan köpeğin yardımına polis ekipleri, basın mensupları ve çevredeki vatandaşlar yetişti.

AA22 Ekim 2021 Cuma 17:36 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 17:36
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Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın Valilik ziyareti sırasında binanın önünde dolaşan sahipsiz bir köpeğin ayağı beton saksıya sıkıştı.

Bu sırada Yıldırım'ın haber takibini yapan basın mensupları ve görevli polisler, köpekten gelen sesler üzerine beton saksının başında toplandı.

Çevredekilerin desteğiyle beton saksı yerinden oynatılarak köpeğin ayağı sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Bir süre polis ekiplerinin yanından ayrılmayan köpeğe basın mensupları su içirdi.

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