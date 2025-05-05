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Beyaz eşya dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı: 6 gözaltı

Gaziantep merkezli 3 ilde nitelikli siber dolandırıcılık suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

IHA5 Mayıs 2025 Pazartesi 09:23 - Güncelleme:
Beyaz eşya dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı: 6 gözaltı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gaziantep merkezli Samsun ve Kilis'te yapılan operasyon çerçevesinde sosyal medya platformları üzerinden daha ucuza ilana verilen beyaz eşyaları satın almak isteyen vatandaşları sahte ödeme linklerine yönlendirerek verilen hesaplara para gönderilmesini sağlayarak dolandıran 6 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 11 adet SİM kart ve 24 adet muhtelif bankalara ait banka kartı ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • siber dolandırıcılık
  • Gaziantep
  • şüpheli gözaltı

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