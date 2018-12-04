Beyaz Masa ‘Engel’ Tanımıyor

Gözüm Kulağım İstanbul: Doktor’da, Mağazada, Adliyede, Hastane’de Proje ile, İşitme ve Konuşma Engelli vatandaşlarımızın, Beyazmasa’ya, 7/24 görüntülü erişimi sağlandı. Web ve mobil uygulamalar üzerinden engelli vatandaşlarımızla aramızdaki engelleri kaldırıp aynı dili konuşuyoruz. İşitme ve konuşma engelli vatandaşlar yönlendirme menüsü olmaksızın İşaret Dili bilen personelle direkt olarak görüntülü iletişime geçebiliyor. İşitme ve Konuşma ve Görme Engelli vatandaşlarımız telefona indirdikleri uygulama veya gozumkulagim.ibb.istanbul adresli web sayfası üzerinden kayıtla karşılarına çıkan iki butondan biri ile; direkt görüntülü çağrı hizmetimize erişimi sağlarken, diğeri buton ile de, Web Chat üzerinden Çağrı Merkezimizle yazışma yolu ile başvuru, talep, önerilerini iletmelerine imkân sağlanıyor. Gözüm Kulağım İstanbul Ekibi, Projenin tasarlandığı, 15 Kasım 2015’ten bu yana İşaret Dili Eğitmenlerince eğitilmekte ve proje ile ilgili bilgi güncellemeleri sistematik olarak devam etmektedir

Bu konudaki çağrılar kurum içi, İşaret Dili eğitimleri verilen 20 çağrı temsilcisi tarafından 7/24 karşılanıyor.

Bu alandaki yıllık çağrı sayımız 25 bin çağrı düzeyindedir.