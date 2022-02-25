Beyaz Saray: Ekonomik yaptırımlar etkili olacak

AA 25 Şubat 2022 Cuma 01:53 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 03:11

Psaki ve Singh, Beyaz Saray'da düzenledikleri basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Singh, Rusya ile her zaman diplomasi seçeneğinin olduğunu ancak şu aşamada yaptırımların uygulanması gerektiğini belirterek, bugün özellikle Rusya'nın bankacılık sistemini hedef alan yaptırımlar uyguladıklarını anımsattı.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların benzerinin daha önce görülmediğini kaydeden Singh, "Bu yaptırım paketi ve ihracat kısıtlamaları ile Rusya'yı küresel finans sistemlerinden izole edeceğiz, Rusya'nın en son teknolojiye erişimini keseceğiz ve Putin'in ekonomisini çeşitlendirmek ve modernleştirmeye yönelik stratejik hedeflerinin önünü keseceğiz." ifadesini kullandı.

Singh, söz konusu yaptırımların Rusya ekonomisi üzerindeki etkisinin görülmesinin zaman alabileceğini de sözlerine ekledi.

"ZELENSKİY İLE YAKIN TEMAS HALİNDEYİZ."

Psaki ise ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'daki gelişmeleri yakından izlediğine ve ulusal güvenlik ekibinden düzenli olarak bilgi aldığına işaret ederek, yaptırımların etkili olacağını düşündüklerini belirtti.

Beyaz Saray'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin nerede olduğunu bildiğini, ancak bu konuda detay veremeyeceğini vurgulayan Psaki, "Zelenskiy ile yakın temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN KINAMA



Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna'ya askeri harekat düzenleyen Rus askerlerinin Çernobil nükleer santralinde çalışanları rehin tuttuğunu ve bu durumu kınadıklarını açıkladı.

Rus askerlerinin Ukrayna'daki Çernobil nükleer santralinin kontrolünü ele geçirdiğine işaret eden Psaki, şöyle konuştu:

"Rus askerlerinin Çernobil nükleer santrali çalışanlarını rehin tuttuğuna ilişkin güvenli raporları öfkeyle karşılıyoruz. Nükleer atık tesislerinin korunmasını sağlamak için çalışan sivil çalışanları rehin tutmak, kanunsuz ve son derece tehlikelidir. Bu konuda çok endişeliyiz. Bu eylemi kınıyoruz ve çalışanların bir an önce salıverilmesi çağrısı yapıyoruz."

Jen Psaki, bir gazetecinin "ABD, Ukraynalı mültecileri kabul etmeye hazır mı?" sorusuna, "Evet hazırız. Ancak Ukraynalıların ilk tercihi çevre ülkeler olacaktır." yanıtını verdi.

Ukrayna'ya insani yardım gönderdiklerini dile getiren Psaki, "Biden'ın Ukrayna'ya asker göndermeme tutumunda bir değişiklik yok." yorumunda bulundu.

Psaki, toplantının sonunda "Putin'in, Ukrayna'dan da büyük emelleri var." sözlerini sarf etti.