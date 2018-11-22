Beyaz Saray eski İletişim Direktörü: Trump Erdoğan’ı arkadaşı olarak görüyor

Sadece 11 gün çalıştıktan sonra görevine son verilen Beyaz Saray Eski İletişim Direktörü Anthony Scaramucci Akşam’a özel açıklamalarda bulundu. Başkanın seçim kampanyasında da yer alan Beyaz Saray’dan sızıntıların engellenmesi için Trump tarafından özel seçilen Scaramucci, bir hata yaparak bir gazeteciye söylememesi gereken şeyler anlattığını ve o nedenle kovulduğunu belirtti. Scaramucci, cesur bir adım atarak Başkan Trump’ın gerektiğinde politik yalanlara başvurduğunu (daha önce de bir TV programında belirttiği gibi) itiraf etti. Başkanın olabildiğince ülkelerle ve o ülke vatandaşlarıyla ilişki kurmak ve ilerletme noktasında çok istekli olduğunu, Türkiye ile de iyi ilişkiler istediğini söyleyen Scaramucci, Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arkadaş olarak gördüğünü söylediğini, bunu birinci ağızdan duyduğunu aktardı. “Trump, Türkiye’de darbe girişimi olduğunda hızlı bir şekilde açıklama yapıp Türk Hükümetinin ve halkının yanında olduğunu söyledi. Hillary Clinton da adaydı ancak o bunu yapmadı. Bu da Trump’ın nezaketini gösteriyor. Türk hükümetinin tarafında yer aldı” ifadelerini kullandı.

RİYAD’I KORUYACAK

Scaramucci, Trump’ın Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın öldürülmesine ihtiyatlı yaklaşmasının, nedeninin Suudi yatırımlarını engellemek istememesi, pek çok kişinin de işini kaybetmesini önlemek olarak açıkladı.

Basınla dalaşmayı bırakmalı

Trump’ın basınla çok fazla dalaşmasını da doğru bulmayan Scaramucci, basının herkesin düşmanı olduğu şeklindeki söylemlerini bırakması gerektiğini belirtti. Trump’ın Pentagon ile ters düşen ifadelerine değinen Scaramucci, Trump’ın bazen duygusal çıkışlar yaptığını ancak konjoktürel gerçeklere döndüğünü söyledi.

(Akşam)