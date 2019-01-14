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Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi hakkında açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdit mesajlarının ardından Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’a Türkiye’nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, Türkiye’nin amacının ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK’nın Suriye uzantıları ile mücadele etmek olduğunu vurguladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında birlikte çalışma arzusunu dile getirdiği aktarıldı.

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Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, ABD'nin Suriye'den geri çekilmesi de dahil ikili ilişkilerin ele alındığını bildirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkan Trump, Suriye'nin kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında birlikte çalışma arzusunu dile getirdi."

"Türkiye'nin güvenlik kaygılarıyla ilgili Erdoğan ile birlikte çalışma isteği dile getirildi."

"ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile Yaşar Güler salı günü görüşecek."

Trump´tan skandal açıklama: Türkiye´yi tehdit etti

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