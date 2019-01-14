Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi hakkında açıklama ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehdit mesajlarının ardından Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’a Türkiye’nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, Türkiye’nin amacının ulusal güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK’nın Suriye uzantıları ile mücadele etmek olduğunu vurguladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında birlikte çalışma arzusunu dile getirdiği aktarıldı.