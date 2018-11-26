Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Beydağ'da motosiklet sürücüsü yaşamanı yitirdi

İzmir'in Beydağ ilçesinde kasksız motosiklet sürücüsü Serdar Cerit (24), 40 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza saat 23.00 sıralarında Beydağ ilçesi Beyköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ehliyetsiz, Serdar Cerit, kullandığı 35 BA 727 plakalı motorsikleti ile seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybedince devrildi. motosiklet, yaklaşık 40 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki kapıya çarparak durabildi. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Cerit'in yüzünün sürtünmeden dolayı parçalanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yoldan geçen vatandaşlar 112 acil sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Kazanın ardından 112 Sağlık ekiplerinin olay  yerinde  yapmışolduğu  kontrollerde Serdar Cerit'in yaşamını  yitirdiğini belirledi. Savcının yaptığı incelemenin ardından Cerit'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 
Kazada yaşamını yitiren kasksız motosiklet sürücüsü Serdar Cerit7in bugün ehliyet sınavına gireceği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yüzlerce mülteci, Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışıyor

Yüzlerce mülteci, Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA