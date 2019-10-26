'Motosikletten düştü' denilmişti, kan donduran gerçek ortaya çıktı

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Beyin kanaması geçiren çocuğun üvey annesi tutuklandı

ADANA'da 'üzerine motosiklet düştü' diye hastaneye getirilen Suriyeli 3 yaşındaki Nurcan El Mustafa'yı üvey annesinin dövdüğü ortaya çıktı. Başına aldığı darbeyle beyin kanaması geçiren, vücudunda darp izlerine rastlanan küçük Nurcan'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, gözaltına alınan üvey anne tutuklandı.

  • DHA
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Olay, 10 Ekim'de Seyhan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Amcası İbrahim El Mustafa'nın motosikletinin üzerine devrildiği öne sürülen Nurcan El Mustafa, ailesinin çağırdığı ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik kıza acil serviste müdahale edildi. Doktorların yaptığı muayenede başına aldığı darbeyle beyin kanaması geçirdiği saptanan Nurcan'ın aynı zamanda vücuduna ısırık ve darp izlerine rastlandı. Hayati tehlikesi bulunan Nurcan El Mustafa, yoğun bakıma alındı. Doktorların polise bilgi vermesi üzerine üvey annesi Visal İbrahim (23), babası Cafer El Mustafa (24), amcası İbrahim El Mustafa (21) ile babaannesi Fatma Azğın (57) gözaltına alındı.
 
 
ÜVEY ANNE DÖVMÜŞ
 
Visal İbrahim, baba Cafer El Mustafa'nın ilk evliliğinden olan Nurcan'ın sürekli ağladığını bu nedenle dövdüğünü söyledi. Babaanne Fatma Azğın da gelinin torunun sürekli dövdüğünü söylediği bildirildi. İfadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Visal İbrahim tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

´Bulmaca Kulesi´ macerası sinemada devam ediyor

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