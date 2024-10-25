Hizmet binasında Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yönetiminde yapılan toplantının öğleden önceki oturumunda soru önergeleri ve gündem dışı konuşmalara yer verildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, önceki günkü meclis toplantısında kabul edilen taşınmaz satışları arasında yer alan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 51 dönümlük araziye ilişkin başkanlık makamına soru önergesi verdi.

Bu arazinin İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) devredilmesini öneren Deliak, bu yolla burasının kamuda kalacağını, belediyenin de ileride oluşacak zarardan kurtulacağını ifade etti.

Deliak, Çubuklu Mahallesi'nde hobi bahçesinin bulunduğu arazide yer alan taşınmazın ekim ayı ilk toplantısında ADD Beykoz Şubesine 20 yıllığına tahsisine ilişkin soru önergesinde bulundu.

Gündem maddesinin aradan geçen 20 güne rağmen henüz komisyona gelmediğini, kasım ayı oturumlarına kaldığını aktaran Deliak, şunları söyledi:



"Süreç devam ederken yaklaşık 2-3 hafta önce söz konusu taşınmaza derneğin tabelaları asıldı. Dernek söz konusu binanın artık yeni şubeleri olduğunu ve düzenleyecekleri bir etkinliği sosyal medyasından ilan etti. Şimdi her şeyden evvel bu oluşan fiili durum meclisimize, meclis iradesine bir saygısızlıktır. Meclisten henüz böyle bir karar çıkmadan, bu hususta bir karar verilmeden, bir oldu bittiğiyle derneğin şu anda orada fiili olarak faaliyete başlaması kesinlikle kabul edilebilecek bir husus değildir."

Deliak, hukuki dayanak olmadan belediyenin bir taşınmazının dernekçe kullanıldığını dile getirerek, bunun teknik adının "işgal" olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Köseler'in duruma ilişkin açıklama yapmasını isteyen Deliak, tabelanın kaldırılarak fiili kullanıma son verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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