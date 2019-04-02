Beykoz, Fatih ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulları AK Parti'nin itiraz başvurusunu kabul etti Beykoz, Fatih ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu AK Parti'nin itiraz başvurusunu kabul etti. Oylar yeniden sayılacak.