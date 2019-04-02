Beykoz, Fatih ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulları AK Parti'nin itiraz başvurusunu kabul etti
Beykoz, Fatih ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu AK Parti'nin itiraz başvurusunu kabul etti. Oylar yeniden sayılacak.
Beykoz, Fatih ve Çekmeköy İlçe Seçim Kurulu AK Parti'nin itiraz başvurusunu kabul etti. Oylar yeniden sayılacak.
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