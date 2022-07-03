İstanbul Beykoz'da orman yangını! Karadan ve havadan müdahale ediliyor
İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim alanına yakın noktada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Yangına havadan da helikopterle müdahale ediliyor.
Beykoz'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim alanına yakın noktada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Yangına havadan da helikopterle müdahale ediliyor.