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  • İstanbul Beykoz'da orman yangını! Karadan ve havadan müdahale ediliyor
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İstanbul Beykoz'da orman yangını! Karadan ve havadan müdahale ediliyor

İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim alanına yakın noktada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Yangına havadan da helikopterle müdahale ediliyor.

3 Temmuz 2022 Pazar 12:13 - Güncelleme:
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Beykoz'da orman yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim alanına yakın noktada çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Yangına havadan da helikopterle müdahale ediliyor.

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