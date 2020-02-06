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Beykoz'da silahlı kavga: 2 yaralı

Beykoz'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA06.02.2020  10:46 - Güncelleme: 06.02.2020  10:46

Çubuklu Mahallesi Kireçocağı Caddesi'nde Şafak Ö. ve Ensar A. isimli şahıslar ile Efe Kürşat A. (19), Kenan B.(20) ve Erdi B. isimli kişiler arasında meydana gelen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Efe Kürşat A, Şafak Ö. ve Ensar A'yı silahla yaraladı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğünün konuya ilişkin yaptığı çalışmada, şüpheliler Çubuklu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah Efe Kürşat A'nın üzerinde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyette yapılan sorgulamasında Efe Kürşat A'nın 'Kasten Yaralama', 'Tehdit' suçlarından, Kenan B.'nin 'Kasten Yaralama', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', Erdi B.'nin ise 'Kasten yaralama' suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kenan B. ile Erdi B. serbest bırakılırken, Efe Kurşat A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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