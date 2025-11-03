Beylikdüzü Belediyesinin kasım ayı 1. oturumu, Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi'nin başkanlığında yapıldı.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tahir Abuş, ilçedeki bütün yatırımların AK Parti'nin yönettiği dönemde gerçekleştirildiğini söyledi.

Abuş, 12 yıldır ilçeyi CHP'nin yönettiğini belirterek, "Sayın Başkan, İBB Başkanı oldu. Daha sonra, burada belediye başkanlığımızı yaptı, '3 köye 2 meydan' diye başladı. Şu anda Kavaklı'da geziyorum. Kavaklı meydanı 12 yıldır daha henüz yapılmamış. Bugün İBB Belediye Başkanlığı'na kadar yükselen arkadaşımız, burada ilçe başkanıydı. Belediye başkanlığı yaptı, İBB başkanlığı yaptı ama söz verdiği meydanlardan Gürpınar'da bir meydan adı altında çalıştı. Orada da bir kültür merkezi mi diyeyim, iş hanı mı diyeyim? ne olduğunu ben fazla çözemedim." diye konuştu.

AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Ömer Tüncel ise Kaya'ya "Akşama kadar buradayız, haydi saysana" diyerek cevap verdi.

Bunun üzerine AK Parti'li Meclis Üyesi Tüncel de "Çağdaş para kuleleri. Hem çalacaklar, çırpacaklar." şeklinde cevap verdi.

Belediye Başkan Vekili Çebi'nin "Terbiyesizleşmeyin" uyarısı üzerine Tüncel, "Terbiyesiz sizsiniz." cevabını verdi.

Çebi'nin "Doğru konuş, haddini bil. Haddini bileceksin sen kardeşim. Terbiyesiz adam, terbiyesizsin" şeklindeki konuşması üzerine araya giren Tüncel "Terbiyesiz sensin, ukala." dedi.

Tartışma, diğer meclis üyelerinin de araya girmesi üzerine sona erdi.

Daha sonra söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Ömer Tüncel, mecliste herkesin görüşlerini beyan ettiğini söyledi.

Tüncel, CHP'li Meclis Üyesi Gazi Kaya'ya kürsü konuşmalarını bir kez daha dinlemesini tavsiye ederek, şöyle devam etti:

"Sürekli gündeme getirdiğiniz, 'Saysak zaman yetmez, vakit yetmez' diye söylemde bulununca ben de 'sayın' dedim. Bunda abest bir şey var mı? 'Varsa sayalım, dinleyebiliriz' dedim. Gazi Bey'in imamlarla, Diyanetle derdi ne bilmiyorum ama kalkıp burada her mecliste Diyanete atılan bu laflar... Her biriniz camiye giden insanlarsınız. O zaman gitmeyin, gitmeyebilirsiniz. Rahatsız oluyorsanız gitmeyebilirsiniz."

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü.

