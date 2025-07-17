Beylikdüzü için vahim iddialar! Aykırılığa rüşvet karşılığı örtbas

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı Adem Soytekin, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu; tahliye edildi. Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasası olarak bilinen Soytekin'in 17-26 Haziran ile 2 Temmuz'da savcılığa verdiği ifadelere ulaşıldı. Rüşvet çarkının dönmesi için beklenen İstanbul depreminin hiçe sayıldığı ortaya çıktı.

BÜYÜK DERTLERİ ÇÖZDÜLER

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Adem Soytekin, Beylikdüzü'nde deprem yönetmeliğine aykırı yapılan inşaatlara rüşvetle imar verildiğini şu sözlerle anlattı: "Metin Gül'le eski zamanlardan beri tanışıklığım var. Kale Kent projesinin bir etabının kaba inşaatını yaptım. Gül bu projeden dolayı mahkemelikti. Bana İmamoğlu ile görüştüğünü, kendisini Fatih Keleş'e yönlendirdiğini, onu tanıyıp tanımadığımı sordu. Tanıdığımı söyledim ve Fatih Keleş'i aradım. Kendisi birkaç saat sonra Kale Kent'in satış ofisine geldi. Gül ve Keleş ayrı odaya geçerek özel görüştü. Fatih Keleş'i uğurlarken bana "Bu adamın derdi çok, benim çözebileceğimden fazla" dedi. Sonrasında bu büyük dertlerin tamamının çözüldüğünü öğrendim. Gül'ün büyük dertleri Kubist, Kale Kent ve Bey City projelerindeki usulsüzlüklerin hukuka uygun hale getirilmesiymiş. Gül'ün Keleş'e ne karşılığında bunları çözdürdüğünü bilmemekteyim."

ARKA GİRİŞİ GENİŞLETMEK İÇİN KOLONU KALDIRDILAR

Soytekin, özellikle kayıtlara geçmesini belirterek Beylikdüzü'ndeki 3 ayrı projede örtbas edilen eksikleri şöyle sıraladı: "Kubist projesinin yüksek bloğunun statik sisteminde güçlendirme gerekliliği vardı. Beton kaliteleri projeye uygun değildi. Binanın arka girişinden kolon kaldırılarak girişin genişletildiğini; ancak sonrasında güçlendirme yapılacak alana güçlendirme yapılmadığını bilmekteyim."

"6 MİLYON LİRA VERDİK" GÜL İnşaat'ın sahibi Metin Gül, şüpheli müşteki sıfatıyla verdiği ifadede Kubist ve BeyCity projeleri için toplam 6 milyon TL rüşvet verdiğini itiraf etmişti.

'SÖZLERİM İHBARDIR DEPREMDE YIKILIR'

Özellikle Kubist'teki tehlikeye dikkati çeken Adem Soytekin, ifadesinin ihbar olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Soytekin, "Bu binanın olası İstanbul depreminde yerle bir olacağını, detaylı incelemelerin yapılarak tespitlerde bulunulmasını ve insanların hayatlarına mal olmaması gerekliliğini bildirmek isterim" diye konuştu.

'NE KADAR ALINDIĞINI TEK İMAMOĞLU BİLİR'

İmar eksikliklerinin giderilmesi karşılığında yapılan rüşvet pazarlıklarıyla ilgili de bilgi veren Soytekin "Fatih Keleş bu tarz işlerde yaptıklarının detayını benimle paylaşmazdı. Kendisi Ekrem İmamoğlu dışında hiç kimseyle bu konuları paylaşmazdı. Kimden ne alındığını, ne kadar alındığını sadece Ekrem İmamoğlu bilmektedir" ifadelerini kullandı.

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İtirafçı Adem Soytekin tahliye edildi