Beylikdüzü ve Şişli'de geçersiz oylar yeniden sayılacak

İstanbul İl Seçim Kurulu, Beylikdüzü ve Şişli'de geçersiz oyların yeniden sayılması ve geçersiz oyların tespitinin mümkün olmadığının anlaşılması durumunda, o sandıktaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına ilişkin tüm oyların da yeniden sayıma tabi tutulmasını kararlaştırdı.

Kurulun kararında, AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Dilaver Sargın'ın Beylikdüzü İlçe Seçim Kurullarına başvurarak, oy sayım ve döküm işlemleriyle sandık sonuç tutanaklarının yeniden düzenlenmesi, geçersiz oyların yeniden sayılması, tutanaktaki hataların düzeltilmesi ve İBB Başkanlığına ait oy pusulalarının tümünün sayılarak birleştirme tutanaklarının buna göre düzeltilmesine karar verilmesi yönünde itirazda bulunduğu hatırlatıldı.

Bu itirazların, Beylikdüzü İlçe Seçim Kurullarınca reddedildiği, bunun üzerine İstanbul İl Seçim Kuruluna başvurulduğu bilgisi verilen kararda, bu itirazlarla ilgili kararın, İstanbul genelinde aynı sebebe dayanan itirazlar hakkında, farklı uygulama ve sonuçlar doğmaması gözetilerek verildiği ifade edildi.

Taleplerin kısmen kabul edildiği, sandık sonuç tutanaklarına hatalı giriş yapıldığı iddialarına ilişkin, ilçe seçim kurulları tarafından resen düzeltmeler yapıldığı ve maddi hataların düzeltilmesi için her zaman işlem yapılabileceği aktarılan kararda, Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulunun bu yöndeki ret kararının kaldırılması talebinin reddine karar verildiği bildirildi.

Tüm oyların yeniden sayılması talebinin de gerekçesi ve delili olmadığı gerekçesiyle reddine hükmedilen kurul kararında, geçersiz oylar yönünde ise "çoğun içinde az vardır" kuralı uyarınca 298 sayılı yasanın 105. maddesinin 2. fıkrasındaki, "geçersiz sayılan oy pusulası sayısı ve geçersizlik sebebi işlenmek zorundadır" hükmüne göre, bu hususların sonuç tutanaklarına hiç yazılmadığı gerekçesiyle geçersiz oyların yeniden sayılmasına, Beylikdüzü İlçe Seçim Kurulları kararlarının bu yönden kaldırılmasına karar verildi.

Kararda, "Ancak seçim torbasının açılmasından sonra geçersiz oylar ayrı şekilde bağlanıp mühürlenmediği ve diğer oylarla karıştırıldığı veya ilgili tutanaktaki geçersiz oy sayısının tutanakta yazılandan eksik ya da fazla olması ve bu şekilde geçersiz oyların tespitinin mümkün olmadığının anlaşılması durumunda, o sandıkta Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin tüm oyların yeniden sayılarak sandık sonuç tutanağının yeniden düzenlenmesi gerektiğine, YSK'nın 3 Nisan 2019 tarihli kararı, 3. maddesi uyarınca yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi." denildi.

İstanbul İl Seçim Kurulu, AK Parti Şişli İlçe Başkanlığının itirazına yönelik talebi de karar bağladı. Kurul, Beylikdüzü'ndeki sayıma ilişkin verdiği kararının aynısını uygulayarak, Şişli 1. İlçe seçim Kurulu ve Şişli 2. İlçe Seçim Kurulu için de hüküm kurdu.

Böylece, Şişli 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulunda geçersiz oylar yeniden sayılacak geçersiz oyların tespitinin mümkün olmadığının anlaşılması durumunda, o sandıktaki İBB Başkanlığına ilişkin tüm oylar, yeniden sayıma tabi tutulacak.

Öte yandan dün, Beyoğlu ve Maltepe ilçelerinin tamamında geçersiz oy sayımı yönünde karar verilmişti.