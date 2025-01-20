Beylikdüzü'nde 145 kg metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen "NARKOKAPAN-8" operasyonunda; 145 kg metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı zehir taciri 1 şüpheli yakalandı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen "NARKOKAPAN-8" operasyonunda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 20, 2025
❌ 145 Kg Metamfetamin ele geçirildi.
❌ Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı zehir taciri 1 şüpheli yakalandı ❗️
Türkiye Yüzyılı'nda uyuşturucuyu küresel... pic.twitter.com/wi27LB34rc