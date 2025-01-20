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Beylikdüzü'nde 145 kg metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-8” operasyonunda; 145 kg metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı zehir taciri 1 şüpheli yakalandı.

20 Ocak 2025 Pazartesi 08:09 - Güncelleme:
Beylikdüzü'nde 145 kg metamfetamin ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen "NARKOKAPAN-8" operasyonunda; 145 kg metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı zehir taciri 1 şüpheli yakalandı.

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