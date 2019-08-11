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Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü

Beylikdüzü’nde 1 kişinin öldüğü trafik kazası sonrasında aynı noktada zincirleme kaza meydana geldi. 7 kişinin yaralandığı ikinci kaza nedeniyle D-100 Karayolu trafiğe kapandı.

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Alınan bilgiye göre, Ambarlı mevkisinden Ankara istikametine seyir halindeki 34 AAE 448 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki yön tabelalarının olduğu direğe çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri aracın içerisinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptığı sırada aynı noktada zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı.

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