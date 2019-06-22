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Beylikdüzü'nde bariyere çarpan kamyonetteki 3 işçi yaralandı

Beylikdüzü, D-100 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kapalı kasa kamyonet Esenyurt yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın ardından ön tarafı hurdaya dönen kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Kazayı görüp duran diğer sürücülerin yardımıyla araç içinden çıkarılan yaralılar için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri yerde yatan yaralılara ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan Turan Aydın, Sedat Koyuncu ve Süleyman Özaydın'ın çalıştıkları inşaata gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kaza nedeniyle oluşan trafik aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
 

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