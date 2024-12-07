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Beylikdüzü'nde doğalgaz kaynaklı patlama: Yaralılar var, bir kişi aranıyor

Beylikdüzü'nde 14 katlı binanın giriş katında bulunan dairede doğalgazdan kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Ekipler olay yerine sevk edildiği patlamada 6 kişi yaralanırken, binada mahsur kalan 1 şahsı ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

AA7 Aralık 2024 Cumartesi 08:14 - Güncelleme:
Beylikdüzü'nde doğalgaz kaynaklı patlama: Yaralılar var, bir kişi aranıyor
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Beylikdüzü'nde bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi.

Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi'ndeki 14 katlı binanın giriş katındaki dairede doğal gaz tesisatından kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama yaşandı.

Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları etrafa yayıldı.

Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 6 yaralı olduğu öğrenildi. Hasar alan binadan 1 kişiyi ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Elektrik ve doğal gaz akışının kesildiği sokakta ekiplerin çalışması sürüyor.

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