Beylikdüzü'nde bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi.

Adnan Kahveci Mahallesi Konak Caddesi'ndeki 14 katlı binanın giriş katındaki dairede doğal gaz tesisatından kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlama yaşandı.

Patlama nedeniyle binadan kopan moloz parçaları etrafa yayıldı.

Bina sakinleri apartmanı boşaltırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 6 yaralı olduğu öğrenildi. Hasar alan binadan 1 kişiyi ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Elektrik ve doğal gaz akışının kesildiği sokakta ekiplerin çalışması sürüyor.