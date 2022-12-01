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Beylikdüzü'nde iki genç evde ölü bulundu

Beylikdüzü'ndeki bir evde biri kız 2 genç, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 15:19 - Güncelleme:
Beylikdüzü'nde iki genç evde ölü bulundu
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Kavaklı Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, üst kattan gelen silah sesi ve bağrışmalar üzerine polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, silahla vuruldukları anlaşılan Muhammed Yusuf T. (20) ve Duygu U'nun (19) cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis, olay sırasında evde bulunan Muhammed Yusuf T'nin annesi ve ağabeyinin ifadesine başvurdu.

Ölen gençlerin cenazeleri, evdeki incelemeler sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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