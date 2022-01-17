Beylikdüzü'nde iki grup arasında kavga

DHA 17 Ocak 2022 Pazartesi 10:27 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 10:27

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Milli Egemenlik Parkı'nda dün saat 16.30 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Lise öğrencisi oldukları iddia edilen iki grup arasındaki kavgada bir kişi bacağından bıçaklandı. Sesler üzerine camlara çıkan ve binalarından dışarı çıkan mahalle sakinleri polise haber verdi. Bıçaklayan taraftakiler polise haber verildiğini duyunca otomobillerine binerek uzaklaştı. Bıçaklanarak hafif yaralanan gence arkadaşları ve çevredekiler bir banka oturtarak müdahalede bulundu. Ardından polis ve sağlık ekipleri gelmeden olay yerinden uzaklaştılar. Yaralanan gencin arkadaşlarının yardımıyla zorlukla yürüdüğü görüldü. Öte yandan arbede anlarını ve sonrasını çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde bıçaklanan kişinin "Kadir seni yaşatmayacağım" dediği duyuldu.