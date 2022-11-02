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Beylikdüzü'nde iki öğrenci grubu arasında bıçaklı kavga

Beylikdüzü'nde iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgada, bıçaklanan bir öğrenci bacağından yaralandı. Arkadaşları, yaralı öğrenciyi hastaneye götürmek için seferber olurken, önünü kestikleri araçlar yardım için durmadı.

DHA2 Kasım 2022 Çarşamba 09:43 - Güncelleme:
Beylikdüzü'nde iki öğrenci grubu arasında bıçaklı kavga
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Olay, 31 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerinde Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki öğrenci grubu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sırasında bıçaklanan bir öğrenci bacağından yaralandı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Öğrenciler, yaralı arkadaşları için yoldan geçen araç sürücülerinden yardım istedi. Güçlükle yürüyen yaralı öğrenciyi gören sürücüler, durmadan uzaklaştı.

Bir süre kaldırımda bekleyen yaralıya, yoldan geçen hasta nakil ambulansındaki görevliler yardımcı oldu. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgadan sonra öğrencilerin araç sürücülerinden yardım istediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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