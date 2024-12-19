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Beylikdüzü'nde ilginç olay! Kaldırımda el bombası bulundu

Beylikdüzü'nde kaldırım üzerinde el bombası bulundu. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatılırken, ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan el bombası, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 17:19 - Güncelleme:
Beylikdüzü'nde ilginç olay! Kaldırımda el bombası bulundu
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Yakuplu Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, kaldırımda el bombası gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

CADDE ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Ekipler, güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Bölgeye çağırılan bomba imha uzmanları, bir süre inceleme yaptı.

İNCELENMEK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan el bombası, incelenmek üzere Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde araç ve yaya trafiğine açıldı.

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