26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7139
  • 6,3752
  • 260.642
  • 102556
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Beylikdüzü'nde jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Beylikdüzü'nde Jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda TIR'a gizlenmiş 92 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şüphelinin doğu illerinden getirdikleri uyuşturucu maddeyi pazarlamaya çalıştıkları bilgisini aldı. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Büyükçekmece'de depoladıkları tespit etti. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanmamak için uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresleri sık sık değiştirdiğini belirledi.  
 
Jandarma ekipleri şüphelilerin yakın zamanda tekrar adres değişikliği yapacağı, uyuşturucu maddeleri taşımak maksadıyla bir TIR çekicisi kullanacağını tespit etti. Harekete geçen ekipler TIR çekicisini Beylikdüzü civarında hareket halindeyken durdurdu. Şüphelileri gözaltına alan ekipler TIR'da arama yaptı. Aramalara dedektör köpeği Vadi de katıldı. TIR'da yapılana aramalarda şoför koltuğunun arka kısmında bulunan yatağın altındaki özel bir bölgede zulalanmış 5 çuval ve 1 koli buldu. Çuvallar ve kolinin içinden, yarımşar kiloluk paketler halinde 92 kilo uyuşturucu madde Eroin ele geçirildi. Yakalanan İ.Ö. ve M.A., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Mühendislik öğrencisi geliştirdi: Artık ünlü tabloların içerisinde gezinmek mümkün...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaretçi akınına uğradı

Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaretçi akınına uğradı

Anne isyan etti: Oğlumun celladı cenazeye geldi

Anne isyan etti: Oğlumun celladı cenazeye geldi

Ya Wallace ya Mangala

Ya Wallace ya Mangala

Yok olan buzula ibretlik anıt

Yok olan buzula ibretlik anıt

Paris'te öldürülen 3 teröristi savundu, PKK’nın katlettiği sivilleri unuttu!

Paris'te öldürülen 3 teröristi savundu, PKK’nın katlettiği sivilleri unuttu!

Kanlı biten şezlong tartışmasının ayrıntıları ortaya çıktı

Kanlı biten şezlong tartışmasının ayrıntıları ortaya çıktı

10 yıldır aranıyordu, market dolabının arkasında bulundu!

10 yıldır aranıyordu, market dolabının arkasında bulundu!

Hakan Atila’yı ABD’den Büyükelçi Kılıç yolcu etti

Hakan Atila’yı ABD’den Büyükelçi Kılıç yolcu etti
 

POPÜLER HABERLER

Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

Boris Johnson İngiltere'nin yeni başbakanı oldu

Boris Johnson İngiltere'nin yeni başbakanı oldu

Avrupa'nın göbeğinde bir Türk kasabası

Avrupa'nın göbeğinde bir Türk kasabası

Memur emeklilerine maaş farkı müjdesi! Tarih belli oldu

Memur emeklilerine maaş farkı müjdesi! Tarih belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA