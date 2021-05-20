Beylikdüzü'nde kaza

DHA 20 Mayıs 2021 Perşembe 14:06 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 14:06

Kaza saat 12.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Özbay (62) kullandığı 34 LCF 135 plakalı midibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs önce kaldırıma çarptı ardından karşı şeride geçerek devrildi. Bu sırada midibüsün üzerine doğru geldiğini gören kamyonet sürücüsü gaza basınca önündeki araca çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekibine haber verdi. Aracın içindeki sürücü Özbay çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Durumu iyi olduğu öğrenilen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddenin her iki yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Yaşanan kazayı anlatan ve aracı hasar gören otomobil sürücüsü Tarık Aziz, " Virajı alamadı toplayamadı kaldırıma çarptı. Karşı şeride geçti devrildi. Kamyonete çarptı kamyonette bana çarptı. Durumu iyiydi" diye konuştu.