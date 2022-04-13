Beylikdüzü'nde korkutan anlar! Belindeki silahla tehdit etti

Olay, 11 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşandı. Otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle ile motosikletli bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra arbedeye döndü. Otomobil sürücüsü, tartışma sırasında elini belindeki silaha attı. Çevredekilerin araya girdiği anlarda silahı çıkarmayan sürücü "Üzerimizde silah var" diyerek motosiklet sürücüsünü tehdit etti. Her iki sürücü de tartışmanın ardından olay yerinden ayrıldı. Tartışmaya karışan sürücülerin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.