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Güncel

Beylikdüzü'nde seyir halindeki otomobil alev alev yandı! Vatandaşlar yardıma koştu

Beylikdüzü'nde Ambarlı Liman Yolu'nda seyir halindeki bir otomobil aniden yanmaya başladı. Araç vatandaşların yardımıyla söndürülürken bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

IHA30 Mayıs 2024 Perşembe 19:16 - Güncelleme:
Beylikdüzü'nde seyir halindeki otomobil alev alev yandı! Vatandaşlar yardıma koştu
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Yangın, saat 16.10 sıralarında Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu, Esenyurt istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 EPY 586 plakalı binek araçtan seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.

Araçtaki dumanlar aleve dönerken sürücü ve yanındaki kişi aşağıya indi. Alevler kısa sürede otomobilin büyük bölümünü sardı. Yoldan geçen vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle alevleri kontrol altına alırken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ise soğutma çalışması yaptı. Bölgede yoğun trafik yaşandı.

Yaşananları anlatan sürücü, "Yolda yavaş gidiyordum bir anda duman gelmeye başladı. Sağa yanaştım. Ateş çıkmaya başladı. Sağ olsunlar yolda duranlar tüple müdahale etti. O anda 3-4 kez patlamalar oldu araçta. Bir anda yandı araba" dedi.

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